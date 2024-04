Černochová jednala s Pavlem o munici i návrzích na jmenování generálů

Poměrně velká část munice zajištěné skrze českou iniciativu by měla být na Ukrajinu dodána do konce června, zbytek do konce roku. V následujících týdnech budou jednání gradovat tak, aby byla splněna taková očekávání, řekla po dnešním setkání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Právě o plánu na zajištění munice v zemích mimo EU s Pavlem hovořila, prezidentovi dnes také představila své návrhy na jmenování generálů. Jedna z osob působila na Vojenském zpravodajství. Návrh zakoupit dělostřeleckou munici pro Ukrajinu v zemích mimo EU předložil premiér Petr Fiala (ODS) na mimořádném summitu EU na počátku února. Prezident Petr Pavel později na Mnichovské bezpečnostní konferenci informoval o možnosti zakoupit ve třetích zemích 800.000 granátů pro Ukrajince - půl milionu kusů ráže 155 milimetrů a 300.000 kusů 122 milimetrů. Bruselský server Politico počátkem února napsal, že Česko se zajímá o munici od zbrojních firem například v Jižní Koreji, Turecku či Jihoafrické republice. K iniciativě se dosud připojila zhruba dvacítka zemí. Černochová dnes uvedla, že by měla brzy podepisovat další memoranda o porozumění, například s nizozemskou ministryní obrany při její brzké návštěvě České republiky. Jednání jsou podle Černochové intenzivní i například se Švédskem.