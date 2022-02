Černochová: Obrana chystá na pomoc Ukrajině vojenský zdravotní materiál

Ministerstvo obrany chystá na pomoc Ukrajině vojenský zdravotní materiál. Poslán by měl být na Ukrajinu tento týden, řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS) Českému rozhlasu . Dar v podobě munice či zbraní podle ní nabízí i čeští zbrojaři, formálně by musel jít přes ministerstvo obrany. Česko do země poslalo dva vlaky s vojenskou pomocí, druhý vlak podle informací ČTK na místo předání dorazil v dopoledních hodinách. Česká republika celkem podle ministryně Ukrajině darovala vojenský materiál za 650 milionů korun.

Evropská unie bude financovat poskytnutí protitankových střel a dalších vysokorážních obranných zbraní pro Ukrajinu. Před mimořádným jednáním ministrů obrany členských zemí sedmadvacítky to řekl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Zároveň označil za velmi nebezpečné případné umístění ruských jaderných zbraní do Běloruska, což běloruští voliči umožnili v nedělním referendu bojkotovaném opozicí.