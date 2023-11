Černochová v Kyjevě uctila československé vojáky, kteří tam padli před 80 lety

Česká ministryně obrany Jana Černochová o víkendu na Ukrajině uctila padlé československé vojáky, kteří se před 80 lety podíleli na osvobození Kyjeva. V tiskové zprávě to uvedlo české ministerstvo obrany. Černochová uvedla, že považuje udržování vojenských tradic za natolik důležité, že se rozhodla vydat na Ukrajinu i přes nepříznivou bezpečnostní situaci. Osvobození Kyjeva je považováno za nejúspěšnější operaci československých pozemních vojsk za 2. světové války, uvádí se v tiskové zprávě. K vítězství v Kyjevě zásadně přispělo asi 3500 československých vojáků z 1. československé samostatné brigády. Černochová informovala, že do ukrajinského hlavního města přicestovala s delegací mimo jiné u příležitosti Dne válečných veteránů, který připadá na 11. listopadu. Bitva o Kyjev se odehrála od 3. do 6. listopadu 1943. Černochová položila květiny na hrobech vojáků na třech různých kyjevských hřbitovech. Kromě toho absolvovala celou cestu, kterou postupovaly československé jednotky na Kyjev od vesnice Ljutiž severně od ukrajinské metropole.