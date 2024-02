Černochová: Zbrojařské firmy mají u bank nadále problém získat úvěr

České zbrojařské firmy mají stále problém získat úvěr od soukromých bank, zpravidla těch zahraničních. Na tiskové konferenci v Praze to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Brání to podle ní navyšování investic a výrobních kapacit. Potíže se ale vyskytují také při zakládání účtů v bankách nebo běžných platbách do zahraničí. Jednat o tom Černochová bude s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS), jehož resort připravuje kroky ke zlepšení situace firem, uvedla ministryně. Některé banky nechtějí českým firmám poskytnout úvěr proto, aby nekonkurovaly podnikům v zemi, kde má banka sídlo, řekla Černochová. "Pokud chceme, abychom alespoň částečně dohnali to, co se děje na východě od nás, pomohli Ukrajině a nemuseli vykupovat munici z celého světa, tak se musíme snažit toto změnit a prolomit," uvedla. V některých zemích podle ní trvá firmám dostat licence k obchodování s vojenským materiálem déle než v Česku. Tyto státy Černochová požádá o lepší součinnost, doplnila.