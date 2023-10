Češi čtou podle průzkumu výrazně méně než v předešlých letech

Češi přestávají číst. Ukázal to celostátní průzkum s názvem "Češi jako čtenáři v roce 2023", který představili zástupci Národní knihovny a Ústavu pro českou literaturu. Podle něj je v Česku oproti západní Evropě mnohem více čtenářek než čtenářů. Ženy preferují oddechovou beletrii. Nejvíc se v Česku čte fantasy a sci-fi literatura. V průzkumu na přelomu května a června odpovídalo víc než 2 tisíce lidí starších 15 let. Průzkum také ukázal, že Češi zase začali chodit do veřejných knihoven, pokles návštěvnosti z předešlých let se zastavil.