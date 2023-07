Češi i přes požár dál odlétají na řecký ostrov Rhodos, ministerstvo zvažuje omezení letů

Ministerstvo zahraničí konzultuje případné omezení letů na řecký ostrov Rhodos. Aktuálně nedoporučuje cesty do požárem zasažených míst. Turisty ze zasažených oblastí evakuují repatriační lety cestovních kanceláří, připravená pomoct je i česká armáda. Z místa už se v noci na pondělí vrátila tři letadla s českými turisty. Podle Martina Smolka z ministerstva zahraničí na zpáteční let čekají ještě desítky Čechů. Do zatím bezpečných částí Rhodosu ale míří dalších víc než tisíc lidí z Česka. Podle Smolka teď bude ministerstvo řešit, jestli lety na ostrov dál neomezit. „To je také jeden z několika důvodů, proč jsme přímo na místo poslali naše lidi, aby s řeckými orgány zkonzultovali, zda a případně v jakém rozsahu bychom měli ještě doporučovat dále omezovat přílety na Rhodos,“ řekl Českému rozhlasu. Už teď podle Smolka cestovní kanceláře nemají vozit turisty do zasažených oblastí, nebo těch, kam by se oheň v blízké době mohl rozšířit. Řecké úřady zatím ale podle Smolka nedoporučují plošně zastavit lety na Rhodos. Některé státy k tomu ale přistoupily. Smolek dodal, že situace evakuovaných českých turistů se postupně stabilizuje a pro část z nich už cestovní kanceláře našly plnohodnotné náhradní hotely.

Na Rhodosu jsou aktuálně zhruba 4 tisíce Čechů. Informoval o tom mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. V cestovatelském systému Drozd, který pod rezort spadá, je v tuto chvíli po celém Řecku zaregistrováno 2 tisíce 600 lidí. Ministerstvo žádá o registraci i ostatní Čechy, aby s nimi mohlo rychleji sdílet informace.