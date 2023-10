Češi jdou na trh s vytápěcím systémem domu, který akumuluje teplo v písku

Čeští vývojáři a výrobci dodali na trh otopný a energetický systém pro rodinné domy i velké průmyslové podniky, který funguje na principu akumulace tepla v písku. Za určitých podmínek dokáže vytápět vnitřní prostory a ohřívat teplou užitkovou vodu po počáteční investici prakticky za nulových nákladů po dobu životnosti zařízení v délce 50 let. Písek je možné nahřívat z vlastní fotovoltaiky nebo ze sítě v době nulových či dokonce záporných cen elektřiny na spotovém trhu, řekl ČTK na mezinárodním strojírenském veletrhu výkonný ředitel firmy Watt plus ze Starého Města na Uherskohradišťsku Miroslav Lysek.

Při měřeních se ukázalo, že pro průměrný rodinný dům je potřeba 100 metrů krychlových písku, z něhož lze získat zpět až deset MWh uloženého tepla. Jelikož se z písku ztratí pouze pět až deset procent tepla za sedm měsíců, stačí dané množství tepla na vytápění přes celou zimu.

Písek je možné umístit na zahradu v kontejneru, do země či do sklepa. Izolován je speciálním materiálem, který většinu sálavé složky unikajícího tepla odrazí zpět do úložiště. Součástí systému je také tepelný výměník a kompaktní předávací stanice (KPS). Není větší než klasický kotel a plně jej nahradí stejně jako jiný původní zdroj stejného výkonu. "Počáteční investice do kompletního systému je pro rodinný dům 1,5 milionu korun, provozní náklady jsou minimální nebo žádné," řekl Žára, který zmínil i ekologičnost systému. Neprodukuje emise a není k němu potřeba žádná chemie v podobě provozních náplní.