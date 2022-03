Češi jsou proti ruskému požadavku, aby Ukrajina nevstoupila do NATO

Sedm z deseti Čechů se domnívá, že by se nemělo vyhovět požadavku Ruska, aby se Ukrajina nestala členem Severoatlantické aliance (NATO). Pětina by naopak požadavku Kremlu vyhověla. Vyplývá to z výsledků průzkumu agentury Kantar CZ, který dnes zveřejnila Česká televize.

Rozhodně proti ruskému požadavku, aby Ukrajina nevstoupila do NATO, je 56 procent Čechů. Dalších 14 procent je spíše proti. Naopak pro vyslyšení ruského požadavku se na přelomu února a dubna vyslovila pětina respondentů.

Aktuální výsledky se podstatně liší od stejného průzkumu, který Kantar CZ provedl v polovině února, tedy ještě před ruskou invazí. Tehdy bylo pro vyslyšení ruského požadavku 30 procent respondentů. Spíše proti se vyslovila čtvrtina dotázaných a striktně ho odmítalo 30 procent Čechů, tedy zhruba polovina současného počtu.