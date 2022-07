Češi loni věnovali na charitu přes deset miliard korun, tedy zhruba stejně jako v předchozím roce. Letos by se objem darů mohl zvýšit. Důvodem je především konflikt na Ukrajině, na jejíž pomoc do dubna putovalo zhruba 3,5 miliardy korun, uvedla Asociace společenské odpovědnosti. Minulé a současné krize vedly podle ní k vyšší aktivaci občanů i firem v Česku směrem k vyšší společenské odpovědnosti. Výrazný sociální kapitál, který se zde v minulých letech nahromadil, je přitom podle studie think-tanku Social Impact Alliance možné dále stimulovat jednoduchým a efektivním právním prostředím. “Již řadu let vidíme trend, že Češi darují na dobročinné účely stále více peněz. Je otázkou, co s ochotou pomáhat udělá prohlubující se ekonomická krize a inflace. Věřím ale, že vůle Čechů pomáhat, která je ve světě tak unikátní, přečká i tyto časy,“ uvedla ředitelka asociace Lucie Mádlová.