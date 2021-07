Češi na OH: Kanoista Rohan vybojoval stříbro, šermíř Choupenitch bronz

Kanoista Lukáš Rohan vybojoval na olympijských hrách v Tokiu stříbrnou medaili ve vodním slalomu a postaral se o první cenný kov pro českou výpravu. Šestadvacetiletý závodník nestačil při své olympijské premiéře jen na Benjamina Savšeka ze Slovinska.

Další kov přidal šermíř Alexander Choupenitch, který získal bronzovou medaili ve fleretu. V utkání o 3. místo porazil Japonce Takahira Šikineho. Choupenitch po více než sto letech vyrovnal nejlepší olympijský výsledek českého šermu. Češi v historii OH získali dva bronzy, o které se v roce 1908 v Londýně postarali Vilém Goppold z Lobsdorfu a družstvo šavlistů.

Tenistky Barbora Krejčíková, Markéta Vondroušová i Karolína Plíšková postoupily na olympijském turnaji v Tokiu do osmifinále, naopak Petra Kvitová podlehla Belgičance Alison van Uytvanckové 7:5, 3:6, 0:6. Vítězka Roland Garros Krejčíková porazila v druhém kole Kanaďanku Leylah Fernandezovou 6:2, 6:4, Plíšková porazila Španělku Carlu Suárezovou 6:3, 6:7, 6:1 a Vondroušová zvítězila nad Rumunkou Mihaelou Buzarnescuovou 6:1, 6:2 a v dalším kole bude hrát s domácí Naomi Ósakaovou.

Český biker Ondřej Cink nedokončil nadějně rozjetý olympijský závod v cross country horských kol. V šestém ze sedmi celých okruhů ho krátce poté, co se propracoval na průběžné třetí místo, vyřadil z boje o medaile naprasklý ráfek zadního kola a defekt. "Byl jsem připravený na sto procent. Závod vypadal dobře. Nepřálo mi štěstí, ale výkon byl super. Holt to ke sportu patří. Když jsem viděl výsledky, tak si myslím, že bych to třetí místo dal," řekl novinářům.

Sportovní střelec Jakub Tomeček se do finále olympijské soutěže ve skeetu těsně neprobojoval. V dramatickém kvalifikačním rozstřelu prohrál duel o poslední šesté finálové místo s Dánem Jesperem Hansenem a skončil sedmý. Ani sportovní střelkyně Barbora Šumová se do finále olympijského závodu ve skeetu neprobojovala. Šestadvacetiletá Češka skončila v kvalifikaci na 14. místě. Od postupové šestice ji dělily dva zásahy.

Plavkyně Barbora Seemanová a Kristýna Horská postoupily z rozplavby na olympijských hrách v Tokiu do úterního semifinále.