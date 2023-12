Češi nejvíc věří Čaputové, největší nedůvěru chovají k Putinovi

Ze zahraničních politiků Češi nejvíc důvěřují slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové. Naopak největší nedůvěru pociťují k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Vyplývá to ze zveřejněných výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). V porovnání s průzkumem z loňského jara si pohoršily téměř všechny sledované osobnosti. Nejvýrazněji se zhoršilo hodnocení ukrajinského prezidenta Volodomyra Zelenského.

Důvěru slovenské prezidentce Čaputové vyslovilo 52 procent respondentů a nedůvěru 35 procent. Hlava Slovenské republiky byla jedinou ze zkoumaných osobností, u které důvěra převažovala nad nedůvěrou. Na druhém místě podle míry důvěry se umístil francouzský prezident Emmanuel Macron, na třetí pozici ukrajinský prezident Zelenskyj s 28 procenty důvěry a 62 procenty nedůvěry.

Prezident Spojených států amerických Joe Biden se těší důvěře 24 procent Čechů. Shodně pětina dotázaných uvedla, že důvěřuje německému kancléři Olafu Scholzovi a předsedkyni Evropské komise Ursule von der Leyenové. Generálnímu tajemníkovi NATO Jensi Stoltenbergovi věří 17 procent Čechů. Ruský prezident Vladimir Putin má důvěru 12 procent Čechů. Průzkum provedlo CVVM v období od 28. září do 4. prosince. Zapojilo se do něj 913 obyvatel ČR ve věku od 15 let.