Češi odpoledne začnou vybírat své zástupce do Poslanecké sněmovny, v cizině už volby začaly

Ve dvě hodiny odpoledne se po celém Česku otevřou volební místnosti. Lidé začnou vybírat své zástupce do Poslanecké sněmovny. Hlasovat může každý plnoletý občan České republiky. Voliči s sebou potřebují platný občanský průkaz nebo cestovní pas. Pokud nehlasují v místě trvalého bydliště, bude po nich komise chtít taky voličský průkaz. K volbám můžou lidé přijít až do 10 hodin večer. Zítra budou volební místnosti otevřené od 8 do 14 hodin.

Volby českých poslanců začaly kvůli časovému posunu ve čtvrtek na americkém kontinentu. Jako první dostali možnost volit Češi na zastupitelských úřadech v Brazílii a Argentině, o hodinu později se začalo volit na Kubě a na východním pobřeží Spojených států a Kanady. Ve zbytku světa se bude hlasovat stejně jako v Česku. Celkem bude otevřeno podle ministerstva zahraničí 111 volebních míst, většinou na velvyslanectvích a konzulátech. Češi v cizině si vybírají z kandidátů, kteří se do voleb přihlásili v Ústeckém kraji.