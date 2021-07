Češi OH: Kajakář Prskavec a judista Krpálek přidali dvě zlata pro Česko

Kajakář Jiří Prskavec potvrdil roli favorita a ve finále vodního slalomu si dojel pro první místo. Druhého Slováka Jakuba Grigara porazil o více než tři sekundy. Do do závěrečných bojů o titul postoupil z prvního místa v semifinále a startoval tak jako úplně poslední. „Startovat z posledního místa na olympijských hrách byl vždycky můj sen. Zvládnout to a dojet s takovým náskokem první a ještě si tam dovolit jet napřímo, zrychlit to tam, zvládnout to na prvním místě, to je prostě nádhera. Já jsem včera říkal, že můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem, a myslím, že se mi to povedlo,“ řekl osmadvacetiletý reprezentant po závodě Českému rozhlasu. Prskavec získal v Tokiu pro Česko druhou zlatou medaili po střelci Jiřím Liptákovi a celkově pátý cenný kov. Na kanále Kasai se mezi trojici nejlepších prosadil i kanoista Lukáš Rohan, který vybojoval stříbro.

Další nejcennější kov přidal pro Česko judista Lukáš Krpálek. Porazil Gurama Tušišviliho z Gruzie a získal druhé olympijské zlato ve své kariéře, první v super těžké kategorii - nad 100 kilogramů. Třicetiletý český reprezentant si tak upevnil pozici nejúspěšnějšího českého judisty v historii.