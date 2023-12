Češi přes Vánoce přiberou o více než 2 kila

Plné stoly cukroví, tučného jídla a alkoholu neodlučitelně patří k českým Vánocům. Není proto divu, že jsou v lednu Češi v průměru o 2 kg těžší. Vrátit se na původní hmotnost však dokáže jen 7-14 % těch, co se do hubnutí pustí. Navíc konzumace velkého množství cukroví může vést k mnohým zdravotním potížím a to včetně cukrovky.

Celkem 55 % mužů a 48 % žen v České republice má nadváhu nebo obezitu. Podle MUDr. Skalské je proto nejdůležitější při snaze udržet si váhu na stejné hodnotě vnitřní motivace. Tu může každý podpořit stanovením osobních cílů.