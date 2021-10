Češi rozhodli o složení Poslanecké sněmovny na příští čtyři roky (sledujeme on-line)

Andrej Babiš | Foto: Ondřej Deml, ČTK

O přízeň voličů usilovalo více než 5242 kandidátů, které nominovalo 22 stran, hnutí nebo jejich koalic. Zvoleno ale může být jen 200 z nich, takže na jedno poslanecké křeslo připadá zhruba 26 uchazečů.

Letos se mandáty počítají podle nového systému. Ústavní soud totiž zakázal používání d΄Hondtovy metody, která zvýhodňovala velké strany. Parlament proto upravil způsob přepočtu hlasů na mandáty tak, aby počet křesel v parlamentu lépe odrážel volební výsledek.

Politici pokládají letošní volby za nejdůležitější od roku 1989

Petr Fiala | Foto: Petr David Josek, ČTK/AP

Politici v rozhovorech mluvili o tom, že letošní volby pokládají za nejdůležitější po roce 1989. Premiér Andrej Babiš (ANO) zopakoval, že kandiduje naposled. Kampaň byla podle něj náročná a bylo v ní mnoho dezinformací.

Předseda STAN Vít Rakušen řekl, že o vítězi nebude jasné do poslední minuty. Česká republika je na křižovatce a má šanci ukončit osm let populistické vlády, řekl u voleb v Brně předseda ODS Petr Fiala.

Velký zájem o volby byl i mezi Čechy v zahraničí

Ivan Bartoš | Foto: Ondřej Hájek, ČTK

O volby je velký zájem i mezi Čechy žijící v zahraničí. Na ambasádách panovala slavnostní atmosféra. Mnozí Češi museli urazit i tisíce kilometrů.

Dagmar Straková z Belgie, která je zakladatelkou iniciativy za korespondenční volbu, prohlásila, že tato možnost měla být už dávno v České republice zavedena. Voliči v cizině si vybírali z z kandidátů v Ústeckém kraji.

Volby v Česku obvykle probíhají v relativně klidné atmosféře, jejich výsledky jsou všeobecně respektovány. Proto se odehrávají spíše úspěvné epizody. Například letos zaměstnanec radnice v Brně při odchodu z práce omylem zakódoval radnici i s volební komisí.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK

Průběžné výsledky sledujte on-line:

16:15 Po sečtení poloviny okrsků vedlo ANO před Spolu a PirSTAN

Ve sněmovních volbách vítězí po sečtení poloviny okrsků hnutí ANO s 29,75 procenta hlasů před koalicí Spolu, která měla 24,53 procenta. Třetí byla koalice Pirátů a STAN se 13,88 procenta. Do Sněmovny by se dostala čtyři uskupení. Vládní ČSSD má průběžně 4,99 procenta, a do Sněmovny by se tak nedostala. Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 10,68 procenta.

16:05 Radim Fiala (SPD): Do vlády s ANO půjdeme jen, pokud slíbí zákon o referendu

Ten by umožnil hlasování o vystoupení nebo setrvání České republiky v Evropské unii. SPD z programových důvodů předem vylučuje spolupráci s Piráty.

15:55 Předseda ČSSD Jan Hamáček: Pokud ČSSD nepřekoná 5 procent, vzdám se funkce

15:50 Po sečtení třetiny okrsků vedlo ANO před Spolu a PirSTAN

Po sečtení třetiny okrsků vítězí ANO se 30,09 procenta hlasů před Spolu, které mělo 24,02 procenta. Třetí byli PirSTAN se 13,55 procenta. Vládní ČSSD má průběžně 5,08 procenta, a do Sněmovny by se tak dostala. Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 10,84 procenta. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny zůstávají Přísaha s 4,86 procenta a KSČM s 4,31 procenta.



15:50 Šéf Pirátů Bartoš věří, že demokratická opozice uspěje

Po sečtení výsledků si Piráti a STAN zavolají se Spolu.

15:45 Baxa (ODS): Jsme optimističtí a věříme v dobrý výsledek, lidé chtějí změnu

Zástupci koalice Spolu, kterou tvoří ODS, KDU-ČSL a TOP 09, jsou optimističtí a věří v dobrý výsledek. Novinářům to po svém příchodu do štábu řekl místopředseda ODS Martin Baxa. Lidé podle něj chtějí změnu. Do štábu koalice Spolu se zatím sjíždějí místopředsedové jednotlivých stran.

15:30 Sečteno 20 procent okrsků: Vede ANO. Vítězí ve 12 regionech

Po sečtení 20 procent okrsků vede ANO s 30,11 procenta hlasů před Spolu, které mělo 23,81 procenta. Třetí byli PirSTAN se 13,42 procenta. Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 10,95 procenta. Pátá ČSSD 5,20 procenta.

15:10 Sečteno 10 procent okrsků: vede Ano před Spolu a PirSTAN

Po sečtení 10 procent okrsků vede ANO se 30,5 procenta hlasů před koalicí Spolu, která měla 23,65 procenta. Třetí byla koalice Pirátů a STAN se 13,04 procenta. Do Sněmovny by se dostalo pět uskupení. Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 11 procent. Pátá ČSSD 5,31 procenta. Pod pětiprocentní hranicí potřebné pro vstup do Sněmovny zůstávají Přísaha s 4,83 procenta a KSČM s 4,55 procenta.

14:45 Češi v Bruselu sledují volby

V Belgii k urnám dorazilo necelých 1100 lidí. "Nebudu v Bruselu věčně, takže mě politická situace u nás zajímá," popsal svou motivaci Martin, který pracuje pro jednu z českých institucí v belgické metropoli. Některé skupinky Čechů hned z ambasády vyrazily společně sledovat vyhlašování volebních výsledků. V Německu hlasovalo asi 1350 lidí.

V sousedním Lucembursku přišlo odevzdat hlas téměř 80 procent lidí zapsaných na voličských seznamech

14:40 Nejrychleji sečetli v Žimuticích

Hlasy z prvního okrsku byly zveřejněny ve 14:22. V obci přišlo hlasovat 20 z 29 voličů a vyhrálo zde hnutí ANO s 35 procenty hlasů před SPD.

14:30 Fronty v Londýně

Zájem Čechů v Británii o volby byl letos tak velký, že se před velvyslanectvím v Londýně vytvořily dlouhé fronty, řekl ČTK konzul pavel Duchoň.

14:20 Volební účast přesáhla 60 procent

V některých malých obcích přišli k urnám všichni, zájem byl naopak nízký ve vyloučených lokalitách.

14:00 Volby skončily.

Lidé určili, které z 22 stran, hnutí a koalic budou mít poslance a které budou mít šanci podílet se na vládě.