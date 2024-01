Češi se bojí, že ceny porostou nadále rychleji než mzdy

Většina Čechů očekává, že ceny zboží letos porostou rychleji než příjmy domácností. Téměř polovina se zároveň obává, že inflace bude letos ještě vyšší než v roce předcházejícím. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos. Podle hospodářských predikcí by přitom inflace měla letos výrazně zvolnit a reálné mzdy by se po několika letech poklesu mohly opět zvyšovat.

Podle odborných institucí by inflace v letošním roce mohla klesnout na 3,1 procenta z loňských 10,7. Nominální mzdy by měly růst o něco málo přes 3 procenta. Naopak předpokládaným jevem je růst nezaměstnanosti, na kterém se shodují jak oficiální prognózy, tak výsledky průzkumu. Stále by však česká nezaměstnanost měla zůstat nejnižší v Evropě.