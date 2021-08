Češi v cizině mají poslední možnost zapsat se mezi voliče v zahraničí

Čeští občané, kteří jsou v zahraničí dlouhodobě či trvale, mají dnes poslední možnost nechat se zapsat do voličských seznamů na zastupitelských úřadech, aby mohli v říjnu spolurozhodovat o složení Sněmovny. Žádost musejí doručit v písemné podobě, pokud nejsou zapsáni již z předchozích sněmovních voleb.

Při minulých volbách před čtyřmi lety v seznamech figurovalo zhruba 15.000 lidí, hlasovat přišlo 70 procent z nich. Informace o tom, kolik krajanů bylo registrováno letos, mají zastupitelské úřady dodal ministerstvu zahraničí do 8. září.

Počet Čechů hlasujících na zastupitelských úřadech se až do minulých voleb stabilně zvyšoval. Českých voličů v cizině by mohlo být více, pokud by měli možnost využít hlasování poštou, tvrdí jeho zastánci. Podle senátní komise pro krajany by korespondenční hlasování mohlo využít na 600.000 Čechů, kteří v cizině žijí trvale, nebo tam odjeli za prací či studiem. Češi s krátkodobým pobytem v cizině mohou hlasovat i s voličským průkazem, volit ale mohou jen na ambasádách, jichž je zhruba stovka.