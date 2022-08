Češi ve velkém plánují cestovat i na podzim a v zimě, pokračují rekordní prodeje

Češi se ve velkém chytají cestovat i na podzim a zimě. Prodeje zájezdů u některých cestovních kanceláří (CK) převyšují předcovidový rok 2019. Lidé plánují tradičně vyrazit do Egypta, ale i do exotických destinací jako na Kapverdské ostrovy, Zanzibar nebo do Dominikánské republiky. CK sledují zájem už také o lyžařské zájezdy, vyplývá z ankety ČTK.

Čedok zveřejnil nabídku na zimní sezonu už během dubna, prodej spustil podle své mluvčí Kateřiny Pavlíkové první na trhu. Prodeje v případě exotických zemí přesahují 50 procent ve srovnání s rokem 2019. "Klienti volí zejména naše přímé lety do exotiky, konkrétně do Dominikánské republiky i na Zanzibar, které byly v loňské zimě každý termín téměř vyprodané," uvedla Pavlíková. Zájem je podle ní ale také o novinky, kterými jsou Madagaskar nebo thajská provincie Krabi.

Cestovní agentura Invia sleduje u zimních zájezdů zhruba trojnásobný nárůst prodejů. Žebříčku nejoblíbenějších destinací u Invie vévodí Egypt, kam se chystá 22 procent klientů. Následuje Dominikánská republika, Zanzibar a Maledivy. Na šestém místě jsou Spojené arabské emiráty.