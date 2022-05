Češi více utrácejí za nadstandardní zdravotní péči, ale stále míň než na západě

Češi jsou více ochotní utrácet za nadstandardní zdravotní péči. Přesto však tyto výdaje rostou jen pozvolna a loni tvořily jen 2,8 procenta výdajů domácností. V zemích západní Evropy lidé za své zdraví utrácejí větší část domácího rozpočtu, vyplývá z dat Eurostatu. Průměrné výdaje obyvatel ČR za zdravotní péči vzrostly za posledních deset let zhruba o polovinu. V průměru tak podle dat Eurostatu zaplatí každý Čech ročně za zdravotní péči více než 7000 korun, zatímco před deseti lety to bylo 5000 korun. "Na jedné straně to ukazuje, že máme robustní a velmi dobře fungující zdravotní péči zdarma. Na druhé straně je ale vidět, že Češi si ještě úplně nezvykli, že nejlepší investicí je ta do vlastního zdraví a do zdravotní péče míří jen malá část rozpočtu domácností,“ uvedl zakladatel a majitel Labs1503 Daniele Mastrachi. Labs1503 zastřešuje v ČR několik značek zaměřených na zvyšování kvality života. Za alkohol a cigarety utratí české domácnosti třikrát tolik.