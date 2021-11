Češi vracející se do ČR z některých afrických zemí budou muset do izolace

Všichni Češi vracející se do České republiky z pobytu v Jihoafrické republice, Namibii, Lesothu, Svazijsku, Zimbabwe, Botswaně, Zambii nebo Mosambiku budou muset po návratu minimálně na deset dnů do izolace. Schválila to na mimořádném jednání vláda v demisi. Opatření, které platí ode dneška, se týká i cizinců ze zemí Evropské unie. Občané třetích zemí bez oprávnění k dlouhodobému pobytu v ČR mají vstup do Česka zakázaný úplně. Izolaci budou muset podstoupit lidé, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území jmenovaných států.

Vláda reaguje na šíření nové nebezpečné varianty koronaviru, která byla zachycena v JAR. Například do Nizozemska přiletělo z Jihoafrické republiky ve dvou letadlech přes 60 cestujících, kteří mají koronavirus. Nizozemské úřady nyní testují, zda se pasažéři nenakazili novou nedávno objevenou nakažlivější variantu omikron, kvůli níž řada zemí omezila cestování z jihu Afriky.