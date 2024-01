Češi vybrali na drony pro ukrajinskou armádu padesát milionů korun

Češi už vybrali 50 milionů korun na drony Nemesis pro ukrajinskou armádu. Sbírku organizuje spolek Skupina D, záštitu dal šéf české armády Karel Řehka. Cílem je vybrat celkem sto milionů korun a za ně pořídit deset tisíc takzvaných FPV dronů - ty v reálném čase díky kameře přenášejí vše, co vidí svému operátorovi. Spolek spustil sbírku 22. prosince a za měsíc do ní přispělo patnáct tisíc lidí. Českému rozhlasu to řekl jeden ze zakladatelů Jan Veverka.