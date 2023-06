Češi zanedbávají preventivní prohlídky u lékaře

Preventivní prohlídky u praktického lékaře zanedbává zhruba třetina dospělé populace v Česku. Nejčastěji na ně pravidelně nechodí lidé od 18 do 34 let. Naopak lidé na 55 let patří mezi nejzodpovědnější. Vyplývá to z průzkumu PAQ Research pro think-tank Ministr zdraví, kterého se letos v dubnu účastnilo přes 1000 respondentů. Podle lékaře a zakladatele think-tanku Ministr zdraví Tomáše Šebka lidé často nechápou význam prevence. „Povědomí o tom, co je obsahem prevence pro laika nebo pacienta je minimální,“ upozorňuje Šebek. Mnozí pacienti by podle průzkumu uvítali, kdyby jim chodili od lékařů upomínky například formou SMS zprávy.