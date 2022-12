Česká armáda ve středu převezme první tank darovaný z Německa

Do Česka ve středu dorazí první tank darovaný z Německa. Česká armáda ho převezme v kasárnách v Přáslavicích na Olomoucku. Českému rozhlasu to řekl David Jareš z tiskové odboru ministerstva obrany. Německo se rozhodlo darovat České republice za její pomoc Ukrajině celkem 14 starších tanků typu Leopard a jedno vyprošťovací vozidlo. Všechny stroje by do Česka měly dorazit příští rok. Součástí dodávky má být taky munice, náhradní díly a tříletá servisní podpora včetně výcviku vojáků.