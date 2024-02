Česká armáda zvažuje možnosti, jak doplňovat zálohy

Armáda zvažuje možnosti, jak doplňovat zálohy. Ty tvoří všichni, kdo v minulosti prošli vojnou a je jim méně než 60 let. Kvůli stárnutí populace bude muset Česko v budoucnu začít uvažovat o nějaké nové formě vojenské služby, řekl Českému rozhlasu náčelník generálního štábu Karel Řehka. „Nepředstavujme si ale vojnu komunistického typu. Existují různé modely. Jsou státy, které vybírají ty elitní ze společnosti, a vojenská služba se stává určitou prestiží. Jsou státy, kde vytvořili model dobrovolné vojny a lidé ji vykonávají v regionech, kde bydlí, jsou placení stejně jako profesionálové, ale mají ještě další výhody, například ubytování, stravu zdarma, daňové výhody a podobně,“ popisuje. Armáda teď podle něj studuje modely, jak to funguje ve světě. „A pokud přijdeme na něco smysluplného, tak přijdeme s návrhy, co je potřeba zvážit. Samozřejmě tohle je o politickém rozhodnutí, které vyžaduje společenský konsenzus,“ říká Řehka.