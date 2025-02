Česká bankovní asociace snížila výhled ekonomického růstu pro letošní i příští rok

Česká bankovní asociace očekává letos hospodářské oživení, když hrubý domácí produkt vzroste o 2,1 procenta po loňském jednom procentu. Příští rok by měl růst zrychlit na 2,4 procenta. Riziko pro českou ekonomiku ale představují obchodní války, které by mohly růst zpomalit o 0,3 procentního bodu ročně, uvedla asociace ve své prognóze. Inflace by letos měla zůstat na loňské úrovni a za celý rok dosáhnout 2,4 procenta, v příštím roce zvolnit na 2,2 procenta. Asociace výhled ekonomiky proti listopadové prognóze mírně zhoršila, tehdy předpokládala v letošním roce růst HDP 2,3 procenta a v příštím roce 2,6 procenta. Nadále počítá s tím, že české hospodářství potáhne zejména spotřeba domácností, která letos vzroste o 2,6 procenta a příští rok o 2,7 procenta. K oživení by měly přispívat také investice, které se po loňském poklesu o 1,9 procenta začnou zvyšovat. Růst nominálních mezd by měl letos podle prognózy zpomalit na 5,8 procenta z loňských 6,9 procenta. Reálně mzdy letos vzrostou o 3,3 procenta, na úroveň před pandemií se dostanou až v roce 2026.