Česká centra po celém světě připomenou osobnost a letošní výročí Václava Havla

Síť Českých center po celém světě připomene osobnost a letošní výročí narození a úmrtí posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla. Většina programů se koná ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla. Vzpomínkový cyklus zahrnuje filmové projekce, výstavy fotografií, přednášky historiků, besedy s pamětníky a také nový projekt s názvem Reading Havel/Číst Havla.

Těžiště oslav je plánováno na letošní podzim. ČTK dnes o tom informovala mluvčí Českých center Petra Jungwirthová. Spisovatel, dramatik, disident a bývalý československý a český prezident Havel by se 5. října dožil 85 let a 18. prosince uplyne deset let od jeho úmrtí.

Do čtení úryvků z Dopisů Olze či Slově o slovu se zapojí České centrum Rotterdam, Řím, Athény, Paříž, Bratislava, Budapešť, Soul, Varšava, New York a Londýn," uvedla Jungwirthová. Například České centrum Milán přiblíží Václava Havla ve fotografiích Tomkiho Němce, uvede knihu Havel Michaela Žantovského v italském překladu a téma Havel nabídne i do milánského veřejného prostoru prostřednictvím muralu, který vytvoří český streetartový umělec David Strauzz.