Česká diplomacie na Ukrajině by měla dočasně sídlit v Užhorodě

Česko chystá otevření dočasného velvyslanectví na Ukrajině. Ministerstvo zahraničí by mělo zhruba do dvou týdnů otevřít pobočku v Užhorodě. Českému rozhlasu to řekl náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Česká diplomacie místo vybrala z bezpečnostních důvodů a blízkých hranic se Slovenskem, a také proto že do města své zastoupení přestěhovalo i Rakousko a Maďarsko. České velvyslanectví v Kyjevě i generální konzulát ve Lvově jsou kvůli ruské invazi už od konce února uzavřené.