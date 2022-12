Česká družice SOVA umožní přesnější předpověď extrémního počasí

Česká družice SOVA by měla od roku 2027 pomáhat upřesnit klimatické modely, které používají meteorologové. Ti by díky tomu mohli přesněji předpovídat extrémní jevy počasí, jako jsou přívalové deště, bouřky, silný vítr nebo tornáda. Misi vede brněnská společnost OHB Czechspace, ale podílet se na ní budou i další české společnosti a vědci. SOVA bude s váhou nad 100 kilogramů největším českým satelitem letícím do vesmíru od startu družice Magion 5 v roce 1996, sdělil v tiskové zprávě OHB Czechspace projektový manažer mise Jakub Ševeček.

Název mise SOVA je zkratkou pro družicové pozorování vln v atmosféře (anglicky Satellite Observation of waVes in the Atmosphere). Družice má být na oběžné dráze nejméně dva roky. Jejím hlavním vědeckým cílem bude, zkoumat procesy v atmosféře Země ve výšce od 60 do 300 kilometrů.