Česká ekonomika se potýká s nejrychlejším zdražováním od roku 2008. Ceny rostou o víc než 4 procent

Ceny v Česku stoupají nejrychleji za posledních 13 let. V srpnu podle údajů Českého statistického úřadu meziroční inflace dosáhla 4,1 procenta, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v červenci a nejvíce od listopadu 2008. Vliv na to mělo zdražení zboží i služeb téměř ve všech oddílech spotřebního koše, nicméně nejvíce se na tom podepsaly vyšší ceny za bydlení. Vyplývá to z informací, které zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Většina analytiků čekala stagnaci na červencových 3,4 procenta. "Na vývoji se podílely jak ceny zboží, tak ceny služeb téměř ze všech oddílů spotřebního koše. Ceny zboží se oproti loňskému srpnu zvýšily o 3,6 procenta a ceny služeb téměř o pět procent," uvedla k srpnovému zrychlení meziroční inflace vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Srpnová inflace překonala odhady ministerstva financí i České národní banky. Ta dlouhodobě usiluje o dvouprocentní zdražování. Podle hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera se ale i v příštím roce bude inflace pohybovat výrazně výš. Růst cen může do určité míry zpomalit zvyšování úrokových sazeb, se kterým už centrální banka začala, a pak taky silnější koruna.