Česká firma vyvinula technologii sušení hotových jídel. Vydrží deset let.

Česká společnost Freeze Dry Company se věnuje lyofilizaci potravin, při které se suší potraviny za velmi nízkých teplot. Vyvinula technologii sušení hotových jídel, které vydrží deset let a jsou po zalití horkou vodou poživatelné. V rozhovoru s ČTK to řekl za společnost Rudolf Kalovský, který se na vývoji tohoto produktu podílel. Firma ho tři roky dodává Armádě ČR. Příští týden spustí sbírku, která by měla umožnit posílat zásilky sušených jídel vojákům na Ukrajině.

Kalovský uvedl, že firma se začala možností sušení hotových pokrmů zabývat poté, co ji s tím oslovila přímo česká armáda. Mezi hlavními požadavky byla dlouhodobá trvanlivost nebo aby jídlo bylo co nejméně vážilo a zároveň bylo chutné. Firma se sušení potravin věnovala již dříve, sušila například ovoce a zpočátku podle Kalovského očekávala, že sušení přímo celých pokrmů nebude možné. V EU je podle něj asi šest firem, které tuto technologii používají, ale žádná se nevěnuje sušení přímo hotových pokrmů, uvedl.

Celý proces lze zjednodušeně popsat tak, že surovina se mrazí na zhruba minus 35 stupňů a poté se vytvoří vakuum a výrobek opustí voda. Tím se vytvoří suchý polotovar, který má například jedno procento vody. Kalovský uvedl, že právě minimální vlhkost zabraňuje degradaci potravin. Jako hlavní výhodu pro použití v armádě vidí v podstatně menší hmotnosti, než mají běžné potraviny.