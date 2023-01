Česká hokejová dvacítka vybojovala na MS stříbro

Čeští hokejisté prohráli ve finále mistrovství světa hráčů do 20 let v Halifaxu s domácí Kanadou po velkém boji 2:3 v prodloužení. Svěřenci kouče Radima Rulíka tak získali historicky první stříbro pro samostatné Česko. Na medaili čekal národní tým juniorů dlouhých 18 let. Kanada získala již dvacátý titul. Obhájci titulu dali v prvních dvou třetinách po gólu, když se prosadili Dylan Guenther a kapitán Shane Wright. Ve třetí části ale zařídili v rozmezí 54 sekund vyrovnání útočníci Jiří Kulich a Jakub Kos. V čase 66:22 pak rozhodl svým druhým zásahem v utkání Guenther.