Česká justice: Soud zrušil povinnost pořídit si před návratem do ČR test

Soud zrušil povinnost pořizovat si před návratem do ČR test na covid-19. Uvedl to dnes server Česká justice s tím, že rozhodnutí bude účinné od 11. září. Z příslušného ochranného opatření ministerstva zdravotnictví není podle soudu zřejmé, jaká zdravotnická zařízení mohou testy provádět a proč ministerstvo vyloučilo možnost, aby to byla česká zařízení.

Server napsal, že na Městský soud v Praze se s návrhem na zrušení ochranného opatření obrátila Poliklinika Anděl. Ministerstvo totiž v polovině letošního června určilo, že testy na přítomnost covidu-19 před návratem do ČR mohou provádět pouze zahraniční poskytovatelé zdravotních služeb. Do té doby mohly testy dělat akreditované laboratoře, tedy včetně českých, které tuto službu například poskytovaly cestovním kancelářím.

Soud podle České justice připustil, že požadavek na předložení testu při návratu z některých zemí je legitimní. Problém však spatřuje v tom, že ministerstvo nijak nevysvětlilo důvody změny, po které nemohou tuto službu v zahraničí poskytovat i české akreditované laboratoře. Opatření navíc neodůvodněně rozlišuje mezi antigenním a PCR testem, kdy u antigenního testu v podstatě vyžaduje přísnější podmínky. Nejasná je také požadovaná akreditace laboratoře, napsal server.