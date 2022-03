Česká kancelář pojistitelů pokrývá škody, které způsobí nepojištění ukrajinští řidiči

Po Česku teď jezdí asi 15 tisíc aut s ukrajinskou registrační značkou, které nemají povinné ručení. Takový je odhad České kanceláře pojistitelů. Ta se rozhodla, že bude hradit případné škody způsobené řidiči z Ukrajiny. A to po dobu dvou měsíců od chvíle, kdy auto opustí ukrajinské území. Čeští řidiči se proto nemusí bát, že by měli v případě nehody s těmi ukrajinskými nějaké neobvyklé komplikace. Stačí postupovat stejně jako při jiné nehodě. Stejně tak by měl způsobenou škodu nahlásit České kanceláři pojistitelů i nepojištěný ukrajinský řidič.

České pojišťovny teď zjišťují, jak budou moct auta s ukrajinskou registrační značkou pojistit. Řidiči by proto měli s vyřízením povinného ručení ještě počkat.