Česká letiště budou muset u přijíždějících kontrolovat plnění protikoronavirových podmínek

Mezinárodní letiště v Česku budou muset kontrolovat cestující přijíždějící do země, jestli splňují opatření proti koronaviru. Po jednání vlády to oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj je opatření nutné, protože na západ od Česka se šíří další vlna nákazy. Kontroly zajistí policie ve spolupráci s celní správou. Přicestování do Česka se řídí takzvanou mapou cestovatele. Třeba u zeleně a oranžově označených zemí musí cestující vyplnit příjezdový formulář a nechat se otestovat před vstupem do ČR nebo nejpozději pět dnů po příjezdu absolvovat antigenní nebo PCR test.

Podmínky při návratu se netýkají osob, které mají dva týdny ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19.