Česká obchodní inspekce loni rozdala pokuty za skoro 75 milionů korun

Česká obchodní inspekce loni udělala přes 20 tisíc kontrol - nedostatky zjistila u skoro 45 procent z nich. Kontroloři proto rozdali přes sedm tisíc pokut dohromady za 74 a půl milionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou inspekce zveřejnila na svém webu. Nejvíc kontrol loni inspektoři udělali v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. O rok dříve - v roce 2022 - byl počet kontrol podobný, na pokutách ale tehdy Česká obchodní inspekce vybrala přes 120 milionů korun. Pro Českou obchodní inspekci byl loňský rok ve znamení změn. Loni na začátku roku nabyla účinnosti novela zákona o ochraně spotřebitele, která posílila ochranu práv spotřebitelů, a v dubnu to byl pak zákon o dozoru nad trhem s výrobky. "V oblasti dodávání výrobků na trh bylo předmětem kontrolní činnosti to, zda jsou výrobky bezpečné a zda splňují požadavky pro uvedení na trh. V případě ochrany práv spotřebitelů pak byla kontrolní činnost zaměřena především do těch oblastí, kde není v možnostech spotřebitele rozpoznat rizika spojená s nabídkou výrobků, nebo služeb," uvedl ředitel ČOI Jan Štěpánek. Ochrany spotřebitele se loni týkalo přes 19.100 kontrol, nedostatky kontroloři zjistili u 37 procent z nich.