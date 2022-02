Česká politická scéna je v přístupu k ruské invazi na Ukrajinu jednotná, shodli se zástupci vlády a opozice

Čeští politici opět odmítli ruskou agresi a podpořili Ukrajinu. Řekl to premiér Petr Fiala z ODS. Na pondělním jednání se na tom shodl s předsedy obou komor parlamentu i s šéfy opozičních hnutí ANO a SPD. Fiala také ocenil, že lidé v Česku se snaží Ukrajině pomáhat. Nekomentoval ale, jestli se Češi budou moct na Ukrajině zapojit do bojů. Českým občanům to sice zakazuje zákon, výjimku ale může udělit prezident Miloš Zeman. Ten bude o dalším postupu s Fialou jednat ve čtvrtek.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček informoval, že prezident chce umožnit Čechům, aby mohli bojovat v ukrajinské armádě. Prezident si chce také k případnému rozhodnutí vyžádat stanoviska ministerstva obrany a zahraničí. Některé země už službu v ukrajinské armádě svým občanům povolily.