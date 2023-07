Česká pošta: Doručování zásilek by se po propuštění 250 doručovatelů nemělo zpožďovat

Česká pošta na konci července propouští dalších 250 doručovatelů. Doručování zásilek by se kvůli tomu ale nemělo zpozdit. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík. Počet odeslaných dopisů podle něj meziročně klesá o deset až dvanáct procent, doručovatelé proto poště chybět nebudou. Vitík ale připustil, že i přesto může dojít k dočasnému zhoršení služeb. Kvůli klesajícímu počtu dopisů pošta taky od července prodloužila ekonomickou dobu jejich doručování - a to ze dvou dnů na tři. Kvůli zavírání poboček propustila pošta už před měsícem skoro 600 lidí.