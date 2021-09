Česká pošta má kvůli pandemii ztráty 780 milionů korun

Česká pošta přišla kvůli pandemii koronaviru o 779 milionů korun. Uvedl to ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle něj je pošta jediným velkým subjektem, který zatím od státu nedostal žádné kompenzace. "Nepřijde mi férové, aby Česká pošta byla opět jediným otloukánkem, který to zaplatí ze svého. Ve finále se to dotkne samotných zaměstnanců," řekl ministr. Dodal, že už několikrát inicioval jednání o kompenzacích s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO), zatím však bez výsledku. Schillerová podle Hamáčka nabídla první termín jednání až po volbách do Sněmovny. Hamáček bude chtít o kompenzacích jednat i s ministrem průmyslu, obchodu a dopravy Karlem Havlíčkem (za ANO). Ministr vnitar také označil situaci ve firmě za stabilní, jednání mezi vedením a odbory podle něj fungují. Hrozbu stávky, kterou na konec měsíce ohlásily menší odborové organizace, označil za bezdůvodnou.