Česká pošta podle MfD propustí k 1. červenci přes 2 200 zaměstnanců

Česká pošta má k 1. červnu propustit víc než 2 200 zaměstnanců. Píše o tom Mladá fronta Dnes s odkazem na dokument o hromadném propouštění, který měla Česká pošta poslat Úřadu práce. Propouštění by se mělo nejvíc dotknout pracovníků na přepážkách, kterých má přijít o práci skoro 1 400. Týkat se to má ale i víc než 500 doručovatelů a 320 pracovníků nižšího managementu. Práci by měli ztratit zaměstnanci pošty ve všech krajích. Ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN po středečním jednání vlády řekl, že kabinet bude v dubnu rozhodovat o zrušení tří set poboček.