Česká pošta už se připravuje na nutné změny, rozdělí se na dvě části

Plán nutných změn ve ztrátové České poště bude mít ministerstvo vnitra hotový do konce září. Pak ho projedná vláda a následně ho resort představí veřejnosti. Na jednání sněmovního výboru pro veřejnou správu to řekl ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN. Součástí plánu je i to, že se ztrátový státní podnik výhledově rozdělí na dvě části. Jedna bude primárně řešit agendu státu a komunikace s občany, a druhá má mít na starost komerční doručování balíků. Na jednání výboru to zopakoval zastupující šéf pošty Miroslav Štěpán.