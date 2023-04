Česká pošta zruší 950 pracovních míst místo původně předpokládaných 2300

Česká pošta kvůli snížení počtu poboček o 300 zruší 950 pracovních míst místo původně předpokládaných 2300, které oznámila úřadům práce. Pošťáků odejde ještě méně, protože firma části z nich nabídne jinou pozici nebo rekvalifikaci. Skutečně propuštěným zaměstnancům podnik poskytne odstupné. Na tiskové konferenci to uvedl pověřený generální ředitel podniku Miroslav Štěpán. Pošta chce zrušením poboček ušetřit zhruba 700 milionů korun ročně. Letos by jí tento krok měl pomoci vyhnout se pádu do insolvence, protože jí hrozí prohloubení ztráty z loňských 1,75 miliardy až na čtyři miliardy Kč.