Česká vakcinologická společnost je proti povinnému očkování lidí nad 60 let

Česká vakcinologická společnost nesouhlasí s povinným očkováním proti covidu-19 u lidí starších šedesáti let. Na twitteru to uvedl její předseda Roman Chlíbek. Vakcinologové naopak podporují povinné očkování některých profesních skupin, podle nich to může být nejvýznamnější součástí prevence. Právě pro lidi nad 60 let a vybrané profese chce ministerstvo zdravotnictví zavést povinnost nechat se očkovat od příštího března. Kandidát na ministra zdravotnictví v nastupující vládě Vlastimil Válek z Top 09 je ale proti.