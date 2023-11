Česká velvyslankyně: Nálada v Izraeli je napjatá, stav rukojmích je nejasný

Nálada v Izraeli je dnes před očekávaným propuštěním 13 izraelských rukojmích Hamásu napjatá; neví se, v jakém jsou stavu, ani zda příměří, které ráno vstoupilo v platnost, vydrží. Všichni ale mají velikou radost, že se nějací rukojmí vrátí domů. V telefonickém rozhovoru s ČTK to dnes uvedla česká velvyslankyně v Izraeli Veronika Kuchyňová Šmigolová. Izrael podle ní také dává jasně najevo, že vojenskou operaci po skončení příměří obnoví, aby splnil svůj cíl zbavit Pásmo Gazy vlády Hamásu. Konflikt by tak podle velvyslankyně mohl skončit za předpokladu, že by se Hamás vzdal, složil zbraně a jeho velení z Gazy odešlo.

K propuštění prvních 13 rukojmích z řad žen a dětí by mělo dojít v 16:00 místního času (15:00 SEČ). Výměnou má být dnes propuštěno 39 palestinských vězňů, z toho 24 žen a 15 náctiletých chlapců. Klid zbraní by měl trvat čtyři dny a během nich má být propuštěno zhruba 50 z odhadovaných 240 rukojmích výměnou za asi 150 palestinských vězňů. "Dohoda, aby přibližně 50 rukojmích bylo vyměněno za 150 palestinských vězňů, je v Izraeli přijímána jako něco, co je nutné, byť ne nutně dobré, a vypovídá to o jisté potřebě Izraele získat své občany, zejména ženy a děti," míní diplomatka.

Na otázku, zda nynější vývoj nějakým způsobem změní pohled mezinárodního společenství na legitimitu izraelské operace, velvyslankyně odpověděla, že mezinárodní podpora Izraeli "nikdy není moc silná". Zdůraznila, že Izrael ze svého pohledu dělá, co musí, aby zbavil Pásmo Gazy Hamásu a vládl "tam někdo jiný, kdo nebude Izrael napadat", aby Izraelci a zejména obyvatelé vesnic v blízkosti v Pásma Gazy byli do budoucna v bezpečí.