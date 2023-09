Česká vesmírná mise SOVA má podporu zahraničních vědců

Podporu české vesmírné misi SOVA, jejímž cílem je v roce 2028 vyslat na oběžnou dráhu největší českou družici, vyjádřili v těchto dnech vědci z Argentiny, Belgie, Japonska, Slovenska, Španělska a Tchaj-wanu. Misi SOVA vede společnost OHB Czechspace ve spolupráci s Akademií věd ČR. Ddružice bude ve středních a horních vrstvách atmosféry sbírat data, která by měla výrazně přispět k lepšímu pochopení procesů v atmosféře a tím i k přesnějším a včasnějším předpovědím extrémního počasí, jako například přívalových dešťů a bouří. Mohou ale také přispět k včasnému varování před tsunami. Dopad mise SOVA by tak měl globální význam a pomohl by v práci mnoha vědeckým týmům po celém světě. K podpoře mise SOVA se tak hlásí například laboratoře vědeckých výpočtů, telekomunikací a speciálního vývoje z Národní univerzity v argentinském Tucumánu, skupina ionosféry a kosmického počasí Centra pro geofyziku při Královském metrologickém institutu v Belgii či vědci z Andaluského astrofyzikálního ústavu a vědci z University of Electro-Communications v japonském Tokiu.