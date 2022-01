Česká vláda má důvěru sněmovny. Trvalo to 23 hodin

„Jménem svým i jménem vlády České republiky vám děkuji za vyslovení důvěry,“ uvedl premiér Petr Fiala (ODS), poté co jeho vláda získala po více než třech měsících od voleb důvěru Poslanecké sněmovny. Sněmovna vyslovením důvěry vládě naplnila podle Fialy vůli občanů z loňských sněmovních voleb.

Petr Fiala | Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Vládu podpořilo 106 přítomných zákonodárců koaličních stran, 87 poslanců opozičních hnutí ANO a SPD hlasovalo proti vyslovení důvěry. Rozprava před hlasováním byla nejdelší v historii schůzí o vyslovení důvěry vládě v Česku. Trvala necelých 23 hodin. „To patří k demokracii,“ komentoval Fiala.

Premiér poslancům představil i hlavní cíle kabinetu, zmínil například zajištění energetické soběstačnosti země a nutnost postavit nový jaderný zdroj také připomněl zavedení daňové brzdy pro občany a předložení důchodové reformy. V oblasti úspor slibuje vláda sociálně citlivý přístup. Případné šetření se podle premiéra nedotkne priorit ve vzdělávání, zdravotnictví a sociální péči.

Tomio Okamura (vpravo) | Foto: Michal Krumphanzl, ČTK

V rozpravě před hlasováním většinou vystupovali opoziční poslanci z ANO a SPD, kteří kritizovali hlavně programové prohlášení vlády. Mezi nejhlasitější kritiky patřili předsedové hnutí ANO Andrej Babiš a hnutí SPD Tomio Okamura. Podle něj je programové prohlášení vlády nedostatečně propracované.

„Naši poslanci, kteří jsou lékaři, diplomaté, učitelé a další, kritizovali celou noc jednotlivé nekonkrétní kapitoly. Kritizujeme také nedostatek politické odvahy pojmenovat pravé příčiny problémů. Což je mezi jinými zelená politika Evropské unie, a také kritizujeme nevyjasněné financování hnutí STAN,“ řekl Okamura Českému rozhlasu. Nové vládě vyčetl i to, že se podle něj podřizuje Evropské Unii a NATO.

Andrej Babiš | Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Bývalý premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kabinet obvinil, že podvádí voliče a slibuje věci, které není možné splnit. Za nereálnou Babiš označil třeba snahu vlády sestavit na letošní rok rozpočet se schodkem nejvýš 300 miliard korun.

„Těch osmdesát miliard je naprosto nereálných. Můžete sesekat slevy na jízdné pro seniory a studenty, ale budou to jen drobné. Bez toho, aniž byste sahali lidem na platy a důchody, zastavili výstavbu dálnic a silnic, anebo osekali rozpočet armádě, tedy přesně to, co jste slíbili, že neuděláte, těch 80 miliard úspor prostě nedáte,“ uvedl Babiš ve svém vystoupení.

Premiér Petr Fiala vyjádření opozice sledoval, mnohé podněty podle něj může kabinet využít při své práci. Ve svém závěrečném projevu před hlasováním řekl, že celou diskuzi oceňuje jako demokratickou, zároveň se ale proti některým výrokům opozice ohradil. Podle něj musí vláda vyřešit tíživé dědictví, které zanechal bývalý Babišův kabinet s rozhazovačným stylem vládnutí.

Poslanecká sněmovna | Foto: Kateřina Šulová, ČTK

„Nemohu se ztotožnit s názorem opozice, podle níž předává zemi ve výborném stavu. Je to právě naopak. Přebíráme zemi s nejvyššími deficity v historii České republiky. Přebíráme ji po vládě, která doslova prohospodařila ekonomický růst a svou nehospodárnou politikou podpořila inflaci,“ uvedl.

Podle předsedy hnutí ANO Andreje Babiše je ale Česká republika v dobrém stavu a patří mezi nejméně zadlužené země v Evropské unii.

Korespondenční volba

Vít Rakušan | Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Vláda nakonec podle očekávání důvěru získala. Vicepremiér Vít Rakušan z hnutí STAN po získání důvěry uvedl, že doufá, že se vládě podaří naplnit maximum bodů programového prohlášení.

„A doufám, že za čtyři roky, až budeme skládat účty, bude naše společnost vzdělanější, bude to společnost modernější, bude to stále společnost bezpečná a bude prostě odpovídat tomu, jak má svět v 21. století vypadat,“ prohlásil.

Doplnil také, že kabinet chce mimo jiné také dokončit korespondenční volbu. „Jsme se zavázali ke korespondenční volbě pro voliče ze zahraničí. A proto žádáme i to, aby byl v pátek zařazen senátní tisk jako nosič této novely,“ připomněl.

Konstruktivní opozice

Alena Schillerová | Foto: Michaela Říhová, ČTK

Šéfka poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová po jednání vládě k získání důvěry sice pogratulovala, opět ale kritizovala její programové prohlášení, které je podle ní nekonktrétní.

„Musí začít padat fakta. Už je po volbách, už s tou předvolební rétorikou nevystačíte, už s těmi prázdnými floskulemi nevystačíte, musíte dát na stůl čísla a fakta. Děsí mě to, že oni neví,“ uvedla.

Podle Schillerové bude hnutí ANO konstruktivní opoziční stranou, nebude za každou cenu proti návrhům kabinetu, ale podporovat bude jen smysluplné návrhy.

„Pokud přijde zrušení elektronické evidence tržeb, bude to první zákon, kde budeme vést debatu velmi dlouho,“ uvedla.