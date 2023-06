Česká zemědělská univerzita vyvíjí drony k vojenským účelům

Vědci z České zemědělské univerzity vyvíjí drony, které by mohly najít uplatnění v armádě. Původně přitom vznikaly pro zemědělce. O stroje projevil zájem soukromý investor, který by pomohl technologii převést do průmyslové výroby. Univerzita kvůli tomu zakládá technologickou firmu. Podle vedoucího laboratoře Petra Hnízdila by jeden z pozemních dronů mohl pomáhat při odhalování min ve válkou zasažených oblastech. Podle Hnízdila by mohl investor průmyslové drony vyrábět už za půl roku.