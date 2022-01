České centrum v New Yorku vysílá multimediální projekt k Mezinárodnímu dni obětí holocaustu

České centrum New York a evropské kulturní instituty v New Yorku vysílají online unikátní multimediální projekt k Mezinárodnímu dni obětí holocaustu. Nejde jen o koncert vysílaný do světa z New Yorku, ale i videa Evy Ginz, a ukázky nové opery v podání studentů Mannes School of Music, the New School. Mladí umělci se představují ve stejném programu, který zazněl v Židovském historickém centru (Center of Jewish History) 9. listopadu 2021 při připomenutí Křišťálové noci, při které byly vypáleny a zničeny synagogy a židovské podniky. Kvůli prudkému rozšíření varianty Omicron proběhne koncert online. Bude vysílán 27. ledna v 19 hod ET.

Hudba je od skladatelů, zavražděných v nacistických koncentračních táborech. Vznikla v době, kdy byli umělci internováni v terezínském ghettu, než byli posláni železničním transportem na smrt do Osvětimi a dalších koncentračních táborů. Významná část programu se soustředí i na život mimořádně nadaného českého chlapce Petra Ginze, spisovatele a výtvarníka, který byl ve čtrnácti deportován do Terezína a o dva roky později zplynován v Osvětimi. Součástí je také videovzkaz z Izraele od umělkyně Chavy Pressburger (Eva Ginzová), sestry Petra Ginze.