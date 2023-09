České dráhy byly v pololetí poprvé po třech letech v plusu, zisk měly skoro miliardu korun

Skupina České dráhy měla za první pololetí hrubý zisk 987 milionů korun, meziročně je to téměř o dvě miliardy víc. Národní dopravce o tom informoval na svém webu. České dráhy se tak poprvé po třech letech v pololetí dostaly do plusu, naposled to bylo v polovině roku 2019. Loni na konci prvního pololetí byly České dráhy ve ztrátě 931 milionů korun. Podle skupiny za zlepšení situace může hlavně návrat lidí do vlaků, zklidnění trhu s energiemi a silnější koruna. Podle Českých drah se vylepšila hlavně osobní doprava. Vlaky za první půl rok využilo 79 milionů cestujících, což je o 6 procent víc než loni za stejnou dobu. V zisku byla za letošní první pololetí i nákladní doprava.