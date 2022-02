České dráhy chtějí do roku 2030 vyřadit z provozu zhruba 900 starších vozů

České dráhy plánují postupně do roku 2030 vyřadit z provozu zhruba 900 starších vozidel. Nahradit je chtějí novými vlaky a lokomotivami. Důvodem je vedle modernizace vozového parku také zavádění zabezpečovacího systému ETCS a nová pravidla pro údržbu. Oznámily to České dráhy. Dopravce nabídne staré vlaky k prodeji, v případě nezájmu je zlikviduje. "Naše Vize 2030 počítá s vyřazením typů, které jsou na konci své životnosti, ale také těch vozidel, která jsou zastoupena malým počtem nebo jejich provoz je z různých příčin, například kvůli instalaci ETCS, neperspektivní. Postupně vyřadíme 900 starších vozidel a nahradíme je moderními jednotkami a lokomotivami. Počítáme s tím, že se sníží různorodost našeho vozidlového parku a díky tomu se zjednoduší údržba a opravy,“ vysvětlil náměstek generálního ředitele ČD pro servis Michal Kraus. Letos dráhy chtějí začít s vyřazováním vlaků řady 242, takzvaných plecháčů, které by měly postupně nahrazovat elektrické jednotky RegioPanter a následně Moravia.