České dráhy chtějí snižovat zpoždění vlaků a zrychlit některé spoje

České dráhy chtějí příští rok snížit počet zpožděných vlaků. Od 11. prosince také změní jízdní řády a zrychlí některé spoje. Třeba cesta z Prahy do Tábora bude až o 15 minut kratší. Rychlejší bude i spoj z Prahy do Českých Budějovic - cesta bude nově trvat hodinu a 40 minut. Řekl to generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Společnost chce podle něj také zjednodušovat online odbavení. Od listopadu se proto lidem, kteří si jízdenku koupili online, vyplácí peníze za velké zpozdění automaticky. Podle Krapince taky přibyde vlaků s wifi připojením - denně jich nově vyjede téměř 2 a půl tisíce z celkových skoro 7 tisíc.